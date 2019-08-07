云顶之弈狮子狗出装怎么搭配 新版狮子狗最强出装搭配分享

2019-08-07 17:19:43 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的狮子狗出装要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天呢，就给大家带来了关于这个狮子狗的相关出装搭配推荐分享啦!

云顶之弈狮子狗出装怎么搭配

狮子狗的放出技能后还能获得攻速和暴击伤害增益，他的两个羁绊：野性和刺客，正好提供这两个属性，可以说技能与羁绊完美契合，考虑到这些特点，我们的出装有了一定方向。

火炮

狮子狗有技能和羁绊带来的额外暴击伤害，是可以做到一刀秒人的，有时候对面会出绿叉防刺客阵容，火炮克制绿叉，因此火炮是狮子狗最核心的装备。

青龙刀

青龙刀能让狮子狗更频繁放出大招，意味狮子狗能更频繁享受到大招带来的额外增益。

无尽

无尽是属于锦上添花的装备，必须搭配火炮才好用，可以让狮子狗本就变态的暴击伤害更上一层楼，出无尽只是为了一刀暴击下去更爽而已。

复活甲

复活甲给狮子狗后，让他切后排有了保障，提高了容错率。

饮血剑

饮血剑可以大幅提高狮子狗的吸血能力，让他站撸变得更强，但优先级没有火炮和青龙刀高。

狮子狗适合阵容

阵容组成：阿卡丽、卡兹克、狮子狗、狼人、机器人、挖掘机、大虫子。

阵容征兆：前期组虚空和斗士，来了阿卡丽后再确定阵容。

阵容解析：虚空斗士拼凑出来的阵容，附带3刺客和双狂野。开局与拉面熊相似，没有反曲弓的火炮的话偏向此阵容。看火炮和阿卡丽谁先来吧。有多余反曲弓可以用狗熊代替机器人。狮子狗和阿卡丽是阵容核心。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈狮子狗出装搭配推荐分享啦!