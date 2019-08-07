云顶之弈无限满蓝bug怎么卡 云顶之弈无限满蓝技巧分享

2019-08-07 17:18:59 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的无限满蓝bug要怎么卡呢?好多小伙伴们可能都还不知道吧!小编今天就给大家带来的关于云顶之弈无限满蓝bug卡法介绍啦!

云顶之弈无限满蓝bug怎么卡

女神之泪+铲子可以合成恶魔装备(即佩戴者自动成为恶魔种族)，但如果把恶魔装备装到本身就是恶魔种族的棋子上，该棋子就会瞬间满蓝，然后装备会掉下来，反复装啊掉啊，就可以达到图中效果。

例如伊莉丝满蓝变蜘蛛掉三个小蜘蛛，这样无限满蓝的话就可以满屏幕蜘蛛了。

不过这个bug应该很快就会被修复，且用且珍惜，不知道有没封号的危险，慎用。云顶之弈无限满蓝BUG的教学方法就分享到这里，用得好就会非常的厉害，不过大家也不能经常用，以免出现封号的这种情况，那可就得不偿失了。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈无限满蓝bug卡法介绍啦!