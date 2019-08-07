三国全面战争司马越有哪些效果 三国全面战争司马越详细介绍

2019-08-07 17:18:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

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司马越：监察宇内

职阶：铁卫

侧重风格：政策与国内行政

派系特性：

+25% 抓到敌方将领几率

近战步兵+15近战闪避

与大多数派系+10点外交关系

特殊部队：

徐州劫匪(冲击步兵，擅长冲锋)

徐州勇士(前排斧步兵，高生命值，远程防御优秀)

“影响力”是司马越的独特资源，可降低建筑成本与建筑时间，并增加派系研究速率。郡国中的特殊差事可获得影响力，军事失误则会降低影响力。此外，影响力也会随时间衰减。

他独有的民力建筑序列可提升人口增长并降低建筑成本。他的宫府中也有着两个独特的辅臣职位：军机密使可降低征募费用并开启“军事干预”差事，郡丞则可降低腐败并开启“郡国督查”差事。

游戏风格：

司马越想要行使自己的权力，需要保持自己的政治影响力。这是通过他的“影响力”资源来衡量的，他可以通过监督地方政府的权力分配来积累这些权力，这些权力由他的派系中最有影响力的人来执行。他还拥有两个独特的辅臣职位，可以提高其行政效率。尽管军事不是他的重点，但他必须注意避免在战场上被打败，因为战斗中的失败会削弱他的影响力。高影响力将为建设奖励，加快改革步伐。

人物关系：

司马越身边有他忠诚的下属何伦，在整个冲突中，何伦一直站在他的身边。同样值得一提的是，司马越的妻子裴氏是一个坚韧有决心的角色。她最终沦为奴隶，多次逃亡最后被政敌杀害。

起始位置：

司马越作为东海王，控制着东海郡，这是一个拥有渔港和良好发展城镇的食物产区。他最初的敌人位于西部，与彭城王的冲突可能导致司马越的权力基础向中部扩展。从这里开始，对整个帝国的控制就逐步落到他的掌握之中，但伴随着巨大的机会而来的也是巨大的危险……

适合玩家：

司马越是为政治头脑型玩家设计，他们更喜欢控制政府和行政方面的统治。作为司马越，你必须关注自己在全国范围内的影响力，以及管理政府官员的各种职位和任务。

角色介绍：

司马越是一个高效的官僚和精明的权力贩子，他比其他皇族更好地掌握了政治游戏。他利用朝廷的错综复杂和自己的阴谋诡计，不仅战胜了他的竞争对手，而且遏制了惠、怀帝的权力。作为晋朝开国皇帝晋武帝的从兄弟，在八王之乱期间，他在京城和朝廷中担任了许多职位。