云顶之弈暗影护卫流怎么玩 云顶之弈暗影护卫流阵容最强技巧

云顶之弈中的暗影护卫流要怎么打呢?阵容怎么搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦!小编今天就给大家带来了关于这个暗影护卫流阵容搭配玩法介绍啦!
云顶之弈暗影护卫流怎么玩
首先贵族的体系本身就是比较难成型的牌，一般都是单钓天使，而天使作为五费卡比较难出，所以玩这个阵容前期要保证血量健康，优势就是一旦成型天使+千珏的保护能力太猛。
追三优先级：贵族体系里追三最重要的就是卢锡安，主C必然是卢锡安，卢锡安机动性比薇恩强，可风筝着对手打，并且配合贵族的羁绊的回复力也很强，盖伦坦度AOE伤害高，薇恩次选。
核心棋子：圣枪游侠 卢锡安
卢锡安是贵族体系的里的主C，输出、机动性都要比薇恩要更强一些，所以在贵族体系里一定要去发育卢锡安，这样在后期卢锡安就能更好的围绕战场打开收割的模式效果。
装备解读：卢锡安可不做炽天使做青龙刀，必须要一件加蓝装，后续可作出红buff增强输出能力。
3海盗+4枪手+2暗影+2游侠体系
上图并不算最完美的成型体系，但是整体结构还是差不多的，如果是决心走附带暗影线的话前期一定要先发育铁男，在后期如果抽不到死歌铁男也能顶暗影。枪手线的输出能力很强，但是缺点也很明显就是没保护力，而千珏的出现恰好缓解了海盗枪手的这个窘况!
阵容优劣势：枪手的优势是在前期有男枪输出前期容易度过，并且有海盗的buff发育的效果很明显，缺点是基本全是脆皮比较害怕对手走刺客进场切千珏那就非常的难顶了，看对手选择阵容!
追三优先级：如果是走海盗枪手的路线前期一定要考虑去发育男枪，男枪属于又肉又有输出的英雄，升到三星合理排阵顶着对手的屁股就能打出输出效果，后续再考虑卢锡安、小炮、船长。
核心棋子：赏金猎人 厄运小姐
海盗枪手的阵容最核心的棋子一定是女枪，女枪是五费卡，所以要想办法追二，女枪在配合千珏的情况下能轻松拉满大招给对手洗澡，这个爆发伤害再配合枪手的输出简直无解。
装备解读：对女枪来说能否释放大招是非常关键的，所以走女神之泪的装备线是必须考虑的一点。
其他的搭配暗影线的玩法：当然现在副暗影线的就海盗枪手、六贵族的体系得第一率高，其他副暗影线的阵容拿前三还是非常容易的，但是由于发育周期长过分的追求副暗影也是容易在前期被对手给打崩。
(1)6约德尔人+2暗影(千珏+死歌)：这样三法的羁绊能轻松凑出，八人口成型。
(2)4狂野+龙法+2暗影：龙法的薄弱点就是害怕被切，千珏能轻松缓解这个点。
(3)4极地+4游侠+2暗影：现在版本很强，但是9.14云顶之弈被大幅削弱了。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈暗影护卫流阵容搭配玩法介绍啦!
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