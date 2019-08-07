云顶之弈915版本最强阵容怎么搭配 云顶之弈915版本最强阵容分析

2019-08-07 17:16:48 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈最新更新的915版本最强阵容是什么呢?要怎么搭配呢?好多小伙伴们在问哦，小编今天就给大家带来了关于915版本最强阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈915版本最强阵容怎么搭配

9.15盖伦护甲提高，功速提高，技能修复，可以追人转圈圈了，成为当之无愧的打工一哥。

SSS：4游侠+2斗士+护卫

功略重点：

1、斗士必须有虚空恐惧

2、9.15改动中，开局前非刺客英雄减速，刺客先跳位置，这对刺客来说，不是一件好事，意味着刺客很难在跳到对方后排了

3、游侠小幅提升，虚空恐惧改为真实伤害，护卫大幅提升自身和周围队友抗性

4、双龙魔免改为83%，换形和双龙、恶魔大削，凯南技能伤害巨削，小矮人痛苦，3元素无耐，对于本身为弟弟的，枪剑也只能忍着。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈915版本最强阵容搭配推荐分享啦!