2019LOL源计划代币怎么获得 LOL源计划代币获取技巧详览

今年的源计划皮肤以及按原计划上线，大家可以通过源计划代币来兑换源计划系列的皮肤，但是很多小伙伴们都不知道，源计划代币卷要怎么获得呢？那么接下来小编就为大家带来了源计划代币的获取技巧，一起来看看吧。
2019LOL源计划代币怎么获得
购买源计划门票的玩家完成每日首胜以及源计划任务可以获得额外的源计划代币，赢得1局PVP匹配模式可以获得12枚，输掉也可以获得6枚;赢得一局PVP大乱斗可以获得8枚，输掉可以获得4枚。
在云顶之弈模式中，前两名可以获得10枚，第3/4名可以获得8枚，第5/6名可以获得6枚，第7/8名可以获得4枚。
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DNF是一款动作类游戏，DNF双鱼光环终于在心悦会员中心里上线了，DNF双鱼光环能不能增加技能等级，有些小伙伴还不知道，下面小编给大家带来了双鱼光环的属性。DNF双鱼光环加不加技能这个新出的光环是不加技能等级的，很多的玩家们都吐槽这个属性真的是太差劲了，根本就没有提升，我么可以看一下属性的截图哦，请
《魔兽世界(经典怀旧服)》全球发行前测试将于8月9日(星期五)凌晨2：00开始，预计于8月10日结束。此次测试将向全球所有地区正在订阅或者拥有活跃游戏时间的《魔兽世界》用户开放。同时，此次测试最高角色等级为15级。感兴趣的玩家不要错过了。需要大家提前从战网客户端上安装《魔兽世界(经典怀旧服)》，来进
云顶之弈是lol最新的一种自走棋玩法，其中布隆阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于布隆阵容的具体搭配推荐分享啦!一起来看看吧!云顶之弈布隆阵容怎么搭配布隆现在非常适合贵族、护卫的阵容，贵族的阵容在9.15版本削弱了护甲，并且增加了一定的魔抗的效果，综合分析布隆+日
云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈中的布隆阵容要怎么进行搭配呢有些小伙伴还不是很清楚呢?下面小编就给大家带来了布隆阵容的具体搭配推荐分享啦!一起来看看吧!云顶之弈布隆阵容怎么搭配布隆现在非常适合贵族、护卫的阵容，贵族的阵容在9.15版本削弱了护甲，并且增加了一定的魔抗的效果，综合分
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逆战是腾讯出的一款枪战网游。今天8月9日上线了主播爆料团新活动，在本次活动中玩家们可以获得非常丰富的奖励，那么在哪里才能参加这次活动呢?下面来和91小编一起看看吧。逆战主播爆料团活动在哪主播爆料团活动网址：点击进入主播爆料团活动时间是8月9日晚间7点准时开始，活动期间玩家观看直播就可以参与抽奖，活动
DNF七夕真爱之翼袖珍罐可以开出4样东西，其中有时限30天或者无期限的天空翅膀，那么这个袖珍罐要怎么获得呢?想知道答案的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。DNF真爱之翼袖珍罐怎么获得DNF七夕真爱之翼袖珍罐这个真爱之翼袖珍罐是之前的活动时候购买999的夏恋星夜礼包获得的，总共就只有2个，也就是说仅有
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云顶之弈火炮男枪阵容搭配?现在就和小编一起看下吧。火炮男枪阵容搭配：麦林炮手(小炮)、圣枪游侠(奥巴马)、法外狂徒(男枪)、海洋之灾(船长普朗克)、血巷鬼影(派克)、无双剑姬(剑姬菲奥娜)、暮光之眼(慎)、荣耀行刑官(德莱文)、疾风剑豪(亚索)这套阵容的大哥就是男枪，除了我们上面说的火炮男枪，另外两
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