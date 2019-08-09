2019LOL源计划代币怎么获得 LOL源计划代币获取技巧详览

2019-08-07 16:44:32 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今年的源计划皮肤以及按原计划上线，大家可以通过源计划代币来兑换源计划系列的皮肤，但是很多小伙伴们都不知道，源计划代币卷要怎么获得呢？那么接下来小编就为大家带来了源计划代币的获取技巧，一起来看看吧。

2019LOL源计划代币怎么获得

购买源计划门票的玩家完成每日首胜以及源计划任务可以获得额外的源计划代币，赢得1局PVP匹配模式可以获得12枚，输掉也可以获得6枚;赢得一局PVP大乱斗可以获得8枚，输掉可以获得4枚。

在云顶之弈模式中，前两名可以获得10枚，第3/4名可以获得8枚，第5/6名可以获得6枚，第7/8名可以获得4枚。

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