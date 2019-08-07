逆战岩浆手雷怎么获得 岩浆手雷获取技巧详解指南

云顶之弈中的狮子狗出装要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天呢，就给大家带来了关于这个狮子狗的相关出装搭配推荐分享啦!云顶之弈狮子狗出装怎么搭配狮子狗的放出技能后还能获得攻速和暴击伤害增益，他的两个羁绊：野性和刺客，正好提供这两个属性，可以说技能与羁绊完美契合，考虑到这些特点，我们的出装

2019-08-07 | 0