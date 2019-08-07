dnf装扮邮递装置可以跨天空吗 装扮邮递装置详情一览

2019-08-07 15:49:43 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF装扮邮递装置是新活动中在怒海商店里面兑换的道具，可以用来转移时装，那么很多玩家都有在问，这个道具能不能跨界天空呢？很多玩家都不知道，那么下面来和小编一起看看吧。

dnf装扮邮递装置可以跨天空吗

这个装扮邮递装置说白了就是用来跨界时装的，看到这大家应该首先会问能不能跨天空，因为以前的奔跑活动送了不少天空，有的人给的号比较散，想趁这个机会把天空集中一下。

虽然不排除以后能跨的可能性，但是至少这次出的这个装扮邮递装置是不能跨天空的，只能跨界高级和普通时装。

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