cf新猎狐者怎么更换属性 cf新猎狐者更换属性方法介绍

2019-08-07 13:35:34 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

cf11周年庆的活动中上线了一个新的角色——“新猎狐者”，这个角色的特点是可以根据自己常玩的游戏模式来调整角色的属性加成，那么要怎么更换属性呢?下面来和小编一起看看吧。

cf新猎狐者怎么刷属性

可以看出新猎狐者类似之前兰-泳池派对那样可以自己刷属性，但不同的是新猎狐者的第一个属性槽是固定的表情属性玩家没办法进行置换。下面2个属性槽是一模一样的可以刷出右边界面里显示的任何属性。

小伙伴们可以根据自己经常打的模式来刷新属性。有一点还是很良心的新猎狐者到仓库里就是有2个随机属性的如果运气好一些说不定不用刷新直接就可以用了，但要是脸黑的小伙伴们可能就需要刷比较多的次数了。

以上就是小编为大家带来的cf新猎狐者更换属性方法最新相关资讯。