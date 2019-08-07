lol云顶之弈9.15怎么玩虚空斗刺 9.15狂野虚空斗刺玩法技巧一览

云顶之弈是lol中新上线的一个自走棋模式玩法，相信很多小伙伴都很好奇在游戏中虚空斗刺怎么玩?阵容怎么搭配呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！
9.15版本的虚空斗刺是以狮子狗和大虫子为核心输出的阵容，配合着9.15增强的虚空、都是羁绊打出输出。
云顶之弈9.15虚空斗刺玩法攻略
阵容组成：阿卡丽 卡兹克 狮子狗 狼人 机器人 挖掘机 大虫子
阵容征兆：前期组虚空和斗士 来了阿卡丽后再确定阵容
玩法特点：本套是原有的虚空斗刺的改良，9.15版本的大虫子非常强势，这套是以大虫子为主C的核心打法!
在9.14b狂野增强，以及9.15对于狮子狗进行增强后，狮子狗终于站出来carry队伍了。该套阵容以狂野+虚空+刺客为主要体系，以狮子狗为核心英雄来构建。
前期以三虚空进行过度，中期加入狼人+机器人双斗士，在获得大虫子后替换打工卡萨丁。装备优选反曲之弓，狮子狗拥有火炮之后战斗力增强效果明显。后期补上狮子狗，阿卡丽组成三刺客阵容。
前期要点：本套是原有的虚空斗刺的改良，前期还是一样的节奏，尽量多的斗士
前期必备英雄：三虚空，卡兹克、挖掘机、卡萨丁
中期要点：中期有大虫子后就可以开始上装备开搞了，阿卡丽也是非常不错的一个C位，这个版本环境玩刺客的人相对变少，还是很好二星的
中期必备英雄：大虫子、狼人、卡兹克、挖掘机、机器人
阵容解析：又是虚空斗士拼凑出来的阵容，附带3刺客和双狂野。开局与上面的拉面熊相似，没有反曲弓的火炮的话偏向此阵容。看火炮和阿卡丽谁先来吧。有多余反曲弓可以用狗熊代替机器人。另外新版本中的狮子狗大家可以关注下，很强。
新版本变化：虚空斗士强无敌!
注意事项
阵容七人口成型，成型速度快，过渡仍然是以虚空为核心，该版本虚空强势选择的人会很多。建议在拥有狮子狗核心装备后选择该阵容。
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