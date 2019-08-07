lol云顶之弈9.15怎么玩虚空护卫拉面熊 9.15虚空护卫拉面熊玩法心得分享

2019-08-07 10:24:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问lol云顶之弈虚空护卫拉面熊怎么玩?有哪些技巧呢？相信不少小伙伴都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

云顶之弈9.15版本中拉面熊玩法又有了新的改动，不再是依靠恶魔、极地、狂野了，而是以护卫、虚空搭配。

云顶之弈9.15虚空护卫拉面熊玩法攻略

阵容组成：狗熊 机器人 挖掘机 大虫子 布隆 日女 卡兹克

以拉面熊为核心的阵容一直坐稳了T1的宝座，在虚空羁绊重做之后，围绕虚空+斗士两套羁绊的阵容自然是少不了拉面熊。

选秀时优选反曲之弓，其次为巨人腰带、无用大棒、负极斗篷。

前期依靠3虚空进行过渡，五人口时加入机器人+拉面触发2斗士羁绊，在拿到大虫子之后换下卡萨丁或螳螂，触发4斗士羁绊。之后补上版本强势的护卫英雄日女和布隆，整套阵容七人口成型。

阵容解析：狗熊至少需要一个反曲弓才能开始着手此阵容，四斗士挂虚空和双护卫，护甲及加血的保护并外挂虚空的额外输出。有双反曲弓后我认为前三几率最高的阵容。狼人三级可以替换机器人。新版本龙族及恶魔的弱势使得狗熊的装备可以往最大伤害上来走，舍弃了沉默刀降星刀和红buff等效果装备，当然以上装备也还是可以出，狗熊的范围攻击收益还是很高不弱于枪手的，更多看装备小件的组成吧，红buff 和巨九可以并列第三件装备，三级狗熊巨九收益才会更高。

新版本变化：之前的护卫拉面熊的改版，原因还是虚空效果的改动。

注意事项

因为阵容对于反曲之弓具有依赖性，因此前期需要卖血通过选秀获得反曲之弓。前期需要掌握好卖血的力度，当前版本节奏相比之前较为缓慢，所以该套阵容也可以作为厚积薄发选手的优选。