lol云顶之弈9.15怎么玩约德尔暗骑6法师 9.15约德尔暗骑6法师玩法详解

2019-08-07 10:21:52 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在lol云顶之弈中说起约德尔暗骑6法师这个阵容相信大家都知道吧，那么约德尔暗骑6法师怎么玩?阵容怎么搭配呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

lol云顶之弈9.15版本6法师进阶玩法阵容就是约德尔暗骑6法师，这个阵容过渡比较平滑，成型后伤害爆表，在9.15恶魔以及龙羁绊的削弱下属于S及阵容。

云顶之弈9.15约德尔暗骑6法师玩法攻略

阵容组成：金属 露露 狐狸 波比 莫甘娜 小法 龙王 死歌

六法对于阵容整体技能伤害的提升非常明显，随着恶魔羁绊以及龙羁绊的削弱法师阵容又再次重新站了起来。该套阵容过渡比较平滑，成型后伤害爆表。

前期依靠三虚空过渡(是的，三虚空现在是最优的过渡阵容)，中期在获得露露、小法、莫甘娜后可以组成3法师阵容，加入波比可以触发3约德尔人阵容。阵容核心装备为莫雷洛秘典以及炽天使之拥，鬼书现版本属性太强了。随后逐步加入高费法师英雄，龙王和死歌，死歌到手后可以加入铁男触发双暗影羁绊。

阵容解析：比较后期理想型的阵容，用猫咪给波比可以七人口成型不过也不太好，理论上可以在5人口组成龙王 露露 小法 波比 金属或其他骑士的三法三约德尔人两骑士的强力阵容。七人口战力成型为6法师3约德尔人，在死歌来之前不上金属。此时波比换成纳尔或者凯南会更好。最终阵容拼凑条件太苛刻，金属不厉害，还有关键的橙卡死歌，不太推荐熟练度不高的玩家尝试，成型之前会有很多变种来过渡，掌握不好会丢失很多节奏和战力。

新版本变化：新版本六法的思路，主要搭配点为增强了的三约德尔人和双骑士及附带的双暗影。

注意事项

该套阵容成型比较慢，并且要求灵活更换场上英雄来保持阵容强度，新手玩家慎入。