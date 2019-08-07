lol云顶之弈9.15怎么搭配护卫帝国骑士阵容 9.15护卫帝国骑士阵容搭配教学

2019-08-07 10:19:54 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

护卫帝国骑士阵容是lol云顶之弈不少玩家都很喜欢的，但是很多玩家都不知道护卫帝国骑士阵容怎么玩?怎么搭配呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

云顶之弈9.15爸爸中有以德莱文为核心的S级吃鸡阵容护卫帝国骑士，搭配着在9.15版本中增强的护卫、骑士羁绊保障德莱文的输出。

云顶之弈9.15护卫帝国骑士玩法攻略

阵容组成：德莱文 诺手 布隆 日女 猪女 金属 死歌 天使

阵容征兆：诺手 金属 布隆 以及德莱文的装备组件

这套阵容的绝对核心就是德莱文。骑士和护卫在当前版本中都获得了增强，可以提高德莱文的输出环境。

阵容前期依靠三骑士进行过渡，五人口时的最优阵容是+2护卫以及德莱文，可以触发2骑士+2帝国+2护卫的羁绊，德莱文获得高额护甲以及减伤。后期加入猪妹和天使触发4骑士羁绊，加入铁男+死歌触发双暗影羁绊。

装备选择方面以德莱文为主，饮血剑，火炮必备。复活甲作为前期超强的打工装备也可以在后期给德莱文防止被敌方刺客秒杀的尴尬情况。

阵容解析：核心为帝国护卫，在人人都抢虚空斗士的环境中的另一条出路。核心为五人为双帝国双护卫外挂一个其他骑士。核心输出为德莱文一人对攻击装备需求很严格，防装给布隆。后面来了千珏死歌天使再逐渐补充双暗影和四骑士。成型的德莱文战斗力大家都清楚，突出一个4保1，5保1，6保1，7保1的整体节奏，没错所有人都是德莱文的狗。

新版本变化：骑士终于可以一战了，双护卫百搭。

注意事项

阵容的主要核心是德莱文，因此是否选择该套阵容取决于德莱文到来的时间，如果发牌员和你作对，你也可以灵活转变为游侠骑。