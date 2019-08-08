lol云顶之弈9.15怎么搭配元素约德尔法师阵容 9.15元素约德尔法师阵容搭配推荐

最近很多玩家都在问lol云顶之弈元素约德尔法师阵容怎么玩?怎么搭配阵容？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！
元素约德尔法师阵容是9.15的新玩法，阵容一卡牌和约德尔人为核心，成型后有众多9.15版本的强势羁绊效果，而且不容易卡手。
9.15元素约德尔法师阵容搭配推荐
阵容征兆：其他阵容啥都凑不出来就来翻翻这个吧
关键英雄
玩法特点
9.15版本玩法强势玩法，在大环境变化的情况下，法师和元素仍然是比较好的上分套路，灵活度高抗压性强。3法可以根据局势和装备随时转型是这套阵容的最大优势之处
这是一套以卡牌+约德尔人为核心的神奇阵容。卡牌大师在9.15版本中调快了他的切牌速度，他终于不用在和以前一样站在原地发呆了。装备方面给予卡牌2电刀+卢登让卡牌快速切牌为队伍整体增加回蓝以及添加控制。
阵容前期依靠双骑士+卡牌进行过渡，中期加入3约德尔人露露+波比+凯南，三个强力的约德尔人英雄再配上莫甘娜，触发3法师+3约德尔人+2骑士+1忍者的羁绊。也可以根据阵容灵活的加入丽桑卓+火男触发元素使羁绊，后期将火男换成冰鸟，触发2极地羁绊。将纳尔替换露露，增加阵容强度。
前期要点：前期选择强势棋子过度，在血量压力比较大的情况下尽量多上强势装备保证进入中期能有一个比较健康的血量
中期要点：三法可以用狐狸过度，中期可以灵活变阵
中期必备英雄：德玛、卡牌、璐璐、波比、莫甘娜、凯南
注意事项
该套阵容要求玩家熟悉打工英雄，合理利用打工英雄进行过渡，并且灵活的调配阵容让阵容在中期保持强度。后期成型后3元素+3约德尔人+3法师+1忍者+2极地，强度不俗，但并不适合新手。
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