lol云顶之弈护卫帝国骑士阵容怎么玩 lol云顶之弈护卫帝国骑士阵容玩法攻略

2019-08-06 19:02:07 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈中的护卫帝国骑士阵容要怎么进行搭配呢?想必许多小伙伴还不清楚，今天91小编给大家介绍一下云顶之弈护卫帝国骑士阵容搭配推荐，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧。

阵容组成：德莱文、诺手、布隆、日女、猪女、金属、死歌、天使

阵容征兆：诺手、金属、布隆以及德莱文的装备组件

阵容解析：核心为帝国护卫，在人人都抢虚空斗士的环境中的另一条出路。核心为五人为双帝国双护卫外挂一个其他骑士。核心输出为德莱文一人对攻击装备需求很严格，防装给布隆。后面来了千珏死歌天使再逐渐补充双暗影和四骑士。成型的德莱文战斗力大家都清楚，突出一个4保1，5保1，6保1，7保1的整体节奏，没错所有人都是德莱文的狗。

新版本变化：骑士终于可以一战了，双护卫百搭。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈护卫帝国骑士阵容搭配推荐啦!