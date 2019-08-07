云顶之弈搜卡小技巧 云顶之弈这样搜卡高胜率

2019-08-06 18:49:09 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈中的搜卡有没有什么技巧呢？要怎么玩呢?想必许多小伙伴还不清楚，今天91小编给大家介绍一下搜卡的相关技巧，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧。

云顶之弈搜卡有什么技巧

如果想搜某个英雄，多拿同费用的英雄，其出现的概率更大。就比方说想搜狗熊，搜人的时候拿凯南船长龙女，狗熊出现的概率更大。因为同费用的英雄刷出概率都是一样的，你把其他英雄拿了，下回合刷到自己想要英雄的概率就大大提高，不想要的英雄到时候卖掉就可以了。

举个例子，比如卡池中总共有100张卡牌，有10张是我想要的，我这回合拿了3张，下回合只要从97张卡牌中抽那10张，概率是不是提升了呢?

附上各回合各费用卡牌刷新概率图：

最后，这个搜卡技巧基本适合云顶之弈各个阶段，前期因为不确定阵容，有什么拿什么，后期就是搜关键卡，更需要搜卡技巧，中期就不要赌了，老老实实攒钱才是王道。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈中搜卡的相关技巧介绍啦!