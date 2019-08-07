云顶之弈九剑士怎么玩 云顶之弈凑齐9剑士的方法

2019-08-06 18:42:40 来源：91单机游戏 编辑：十一

今日版本更新过后，云顶之弈游戏中原本的6剑士扩展为9剑士，不过一样只有6位拥有剑士羁绊的棋子，那么如何凑满9剑士呢?想知道答案的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

云顶之弈怎么凑齐9剑士

目前云顶之弈中剑士共有6名，剑姬、慎、剑魔、船长、德莱文和亚索，刚好激活上一个版本的6剑士羁绊。不过除了原始剑士之外，游戏中可以使用破败(大剑+铲子)把其他英雄转为剑士。

因为亚索要到大后期才能拿到(有时候甚至都拿不到)，为了凑齐6剑士，不少小伙伴都会选择用破败转一个剑士出来，最后有机会再去拿亚索，所以才有了“七剑下天山”的说法。

现在想要凑齐9剑士的时候需要三把破败，难度还是比较高的，等下个版本之后会有新的剑士英雄青钢影，到时候就能少用一把破败了，压力也会小很多。

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