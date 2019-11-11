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英雄联盟迅捷斥候提莫技能详解 英雄联盟迅捷斥候提莫详情介绍

2019-08-06 17:37:04来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

LOL提莫有什么技能?迅捷斥候提莫有怎样的背景故事?有些小伙伴有可能还不清楚，下面让我们一起来看看提莫有什么技能吧。

不惧艰难险阻、不惧坎坷危途，提莫怀着无比的热情和欢欣的精神探索着整个世界。作为一个约德尔人，他对自己的道德观坚定不移，同时对班德尔斥候的信条感到自豪，有的时候，他的热忱甚至会让他无法看到，自己行为会在更大的意义上导致什么样的后果。虽然有的人认为这支斥候小队是否真正存在还有待商榷，但有一件事是肯定的：提莫的信念绝不容小觑。

英雄联盟迅捷斥候提莫图鉴

游击队军备

被动技能

如果提莫在短时间内静止站立且不受任何伤害，就会进入无定期的隐形状态。如果提莫在草丛中，他就能在移动的同时进入并保持隐形状态。离开隐形状态后，提莫会获得“出奇制胜”的增益效果，提升攻击速度，持续3秒。

致盲吹箭

快捷键：Q

用一团强力的毒液来侵蚀一名敌人的视野，对目标单位造成伤害并使目标致盲一段时间。

小莫快跑

快捷键：W

提莫动如脱兔，提升移动速度，直到被敌方英雄或防御塔击中为止。提莫可以通过冲刺来获得额外移动速度，且短时间内不会因被击中而使加速效果中止。

毒性射击

快捷键：E

提莫每次攻击附带毒液伤害，造成持续性伤害，持续4秒。

种蘑菇

快捷键：R

提莫投掷一个可爆炸的毒性陷阱，需要消耗提莫背包里的一个蘑菇。陷阱会在被敌方踩中时爆炸，释放出一团毒云，对附近的敌人造成减速效果和持续伤害。如果提莫把一个蘑菇扔到另一个蘑菇上，那么这个蘑菇会进行弹跳，获得额外的施放距离。

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