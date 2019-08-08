支付宝电子结婚证怎么领 支付宝电子结婚证领取步骤一览

2019-08-06 17:36:12 来源：91单机游戏 编辑：十一

明天就是七夕了，支付宝也推出了电子结婚证系统，只要是有结婚证的人都可以在支付宝领取电子结婚证，具体要领取呢?赶快来和91小编一起瞧瞧吧

支付宝电子结婚证怎么领

1.首先得是民政局登记过的合法夫妻

2.打开 支付宝

3.搜索 电子结婚证

4.进入 所在地的一网通办(比如 浙里办)

5.选择 电子结婚证

6.领取成功

以上就是小编为大家带来的支付宝电子结婚证领取方法最新相关资讯。