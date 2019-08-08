dnf四叶幸运草如何获得 dnf四叶幸运草获取方式一览

2019-08-06 17:19:50 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf将在8月8日上线一个叫做“幸运轮盘有惊喜”的新活动，在这个活动中小伙伴们有一定的几率获得四叶草，想知道更多具体情况的小伙伴赶快和91小编来一起瞧瞧吧。

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dnf四叶幸运草怎么获得

幸运轮盘有惊喜活动时间是8月8日至8月22日，活动期间内玩家每天只要通关3次推荐的地下城就可以领取1次转动机会，幸运轮盘中一共分为单叶、双叶、三叶和四叶幸运草，四叶幸运草的概率最小，获得奖励最高，玩家有机会获得+12装备强化券，这其中除了运气的成分在里面还有一些小技巧，那么幸运轮盘有惊喜活动怎么转到四叶幸运草呢?

首先这个幸运轮是可以升级的，升级能够提高幸运值，这就大大提升了次日获得大奖的概率，所以玩家最好先升级幸运轮盘，那么是不是可以一直升级呢?这个幸运轮盘只能升级两次，所以玩家在升级两次之后就无法升级了，之后的抽奖就是全凭运气了。

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