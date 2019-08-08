火焰纹章风花雪月暗魔法准考证怎么得获得 暗魔法准考证获取方式详解

2019-08-06 16:35:21 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在游戏中暗魔法准考证是转职所必需的，那么火焰纹章风花雪月暗魔法准考证怎么得呢？很多小伙伴们都不是很清楚，那么还不知道的玩家快来看小编带来的获得方法介绍吧。

获得方法介绍

死灵骑士掉落，但是不一定要打. 你可以转盗贼然后去他身上偷窃，但是注意偷窃的时候你身上的道具栏一定要留一个空位，不然会强制要求你把身上的一个道具和npc来交换，还有就是偷对速度有要求。

我第一次碰到死灵骑士的时候用我的伤药换了那个准考证orz，拿到准考证去资格考试里面考试转职就好了。

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