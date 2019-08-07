魔兽世界怀旧服需要什么配置 魔兽世界怀旧服配置要求详解指南

不少魔兽老玩家都在期待着魔兽世界怀旧服，那么魔兽世界怀旧服需要什么配置呢？想必还是有很多小伙伴不知道具体要求吧，那么还不知道的玩家快来看小编带来的配置要求一览吧。
配置要求一览
PC最低配置
操作系统：Win 7 64-bit
处理器：Intel 酷睿2 双核E6600 | AMD 弈龙 X3 8750
显卡：NVIDIA GeForce 8800GT 512 MB | AMD Readon HD 4850 512 MB | Intel HD Graphics 4000
内存：2 GB(集显需 4 GB)
硬盘容量：5 GB 可用空间
输入：鼠标和键盘 不支持其他输入设备
分辨率：最低 1024 x 768
MAC最低配置
操作系统：MacOS 10.12
处理器：Intel Core i5, 2.0 GHz
显卡：1 GB 显存以上
内存：2 GB(集显需 4 GB)
输入：鼠标和键盘 不支持其他输入设备
分辨率：最低 1024 x 768
以上就是今天为大家带来的魔兽世界怀旧服配置要求一览的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。
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