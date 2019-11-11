魔兽世界怀旧服什么时候上线 魔兽世界怀旧服上线时间详情分享

2019-08-06 16:32:17 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

不少魔兽世界的老玩家都在等待怀旧服上线的日子，但是很多小伙伴们都不知道具体的开服时间，那么魔兽世界怀旧服么时候开呢？还不知道的玩家快来看小编带来的上线时间一览吧。

上线时间一览

魔兽世界怀旧服的预发行压力测试将于太平洋时间8月8日上午11点至8月9日期间开启，本次测试将对所有地区的玩家开放，等级上限为15级。同时将在8月12日组建战区，8月13日开启id抢先注册，怀旧服正式开启时间为8月27日。

以上就是今天为大家带来的魔兽世界怀旧服上线时间一览的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。