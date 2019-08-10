云顶之弈怎么针对斗法 针对斗法玩法详解分析

2019-08-06 15:41:25 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

云顶之弈中斗法是目前非常恶心的阵容，相信很多朋友都体会过了吧，那么怎么针对斗法呢？想必很多小伙伴们都很想知道吧，那么下面一起来看看云顶之弈针对斗法玩法解析吧。

云顶之弈针对斗法玩法解析

斗法阵容输出偏低，极地，恶魔，枪剑都好打斗法，斗法怕控制，以及高输出阵容，标准的克制就是极地游侠。斗法以阿狸露露为核心，阿狸带鬼书复活甲，露露带复活甲。空余装备以加速技能释放为佳，看装搭配。

阵容强度不高，由于爆发不高的原因，特别被千珏克制，如果对面有游侠建议提前转斗刺或者法刺。

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