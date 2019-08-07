炉石传说盗贼奥丹姆奇兵新卡好用吗 德鲁伊奥丹姆奇兵新卡属性分析介绍

奥丹姆新卡是炉石传说中新上线的，其中盗贼新卡有11张，那么在游戏中盗贼奥丹姆奇兵新卡怎么样呢?这边91手游网小编给大家介绍下吧！
德鲁伊奥丹姆奇兵新卡属性分析介绍
评分标准
单卡评分将主要依据各新卡的潜力，来为它们打出1-4分。具体的评分标准如下：
4分：足以定义环境的强者，或者说实力超群，极有可能成为天梯常客。长求总：它太OP啦!
3分：强力卡牌，有望进入构筑。长求总：是张好卡!
2分：实力平平，也许只有少量构筑才会携带。长求总：还算能用。
1分：似乎不大可能进入有竞争力的卡组。长求总：这家伙完全不行。
至于那些有实力的中立卡牌，我们也会特别说明它更适合哪些职业。
在每个职业版块的最后，我们都将对该职业的前景作出一番综述，并且给出以下两种排名：
奥丹姆排名：基于该职业在新版本所获得的职业卡，以及能够提供助力的中立卡牌的强度排名。
综合实力排名：基于该职业在下版本中全部可使用卡牌的整体强度排名。
普通
法老御猫 3分
1费1/2身材，并且能够产生额外资源，这样的属性非常不错，毕竟在过去许多类似的卡牌只有1/1身材。目前大多数复生随从的费用也都不高，因此通常不用等太久就可以拍下。尽管有的时候也能获得其他职业的复生随从，但你还是不能指望靠它来完成任务，或者触发宿敌和销赃人。目前盗贼并没有什么合适的1费随从，因此想必会非常欢迎这只小猫咪的加盟。
聪明的伪装 3分
上古剽窃法术的豪华升级版，不仅费用减少了1点，而且获得的职业牌还是法术限定。这也是目前用来完成任务的最强组件，只需2个水晶就能将任务进程推进一半。毫无疑问将成为新一代任务贼的核心组件，而且就算单独来看也是一张很不错的资源生成卡牌。
钩镰弯刀 3分
3费4/2的武器非常不错，对于专注打脸的盗贼们而言，它足以挑战摇摆矿锄的地位。或者也可能出现带4把武器，并且放弃伺机待发+团伙劫掠，换成更多低费卡牌的快攻盗贼形态。无论是何种方式，钩镰弯刀都绝对值得考虑，毕竟相比起费用，它能打出的伤害确实非常可观。
稀有
疯狂之灾祸 1分
这张卡的强度无愧灾祸二字，呃我是说就像灾祸一样糟糕。盗贼已经拥有了大量单体移除的手段，没有必要再带上这张卡，因为送给对手一把刀来砍自己的随从是绝对不能接受的。或者盗贼可能会需要某种武器破坏能力?不过就算如此，我为什么不带软泥呢?
沙赫柯特工兵 1分
4/4身材，自带亡语闷棍，看上去是不是很不错?然后对面的战士默默的摸出了一张民兵指挥官，或者奇利亚斯，或者其它什么突袭或者战吼的随从...好吧，问题在于，如果你不能自己指定目标，那么闷棍的作用就会大减，甚至反而会成为负面效果。如果这样的随机性让你感到绝望，那还是不要尝试这种不靠谱的花把式了吧。
集市恶痞 3分
这张卡不仅能够产生额外的资源，而且也非常适合抢夺节奏。一旦打出，它可以立马拍死一个随从，而且成功站场，还为我们手中提供一张额外的随从，可谓是三效合一。而且盗贼历来缺乏强力的5费职业随从，更何况他的特效还能契合任务和宿敌。这样的卡牌真可说是非常全面了。
史诗
连环腿大师 1分
身材烂，特效烂。这张卡几乎不可能实现无限连营，而且盗贼本身就拥有许多产生额外资源的能力，而且它们大多并不会牺牲太大节奏。总之，这就是个破产版的下水道渔人。
死亡之影 2分
这张卡似乎可以用于某种组合技，但假如说要配合迈拉的不稳定元素的话，它的强度似乎还有些不够。盗贼已经有许多能够与不稳定元素擦出火花的优质卡牌，它们的效果绝对都强于白花4费然后无事发生的法术。火车王是这张卡最容易想到的目标，不过仅靠这一招应该还不足以确保它的出场。
传说
被埋葬的安卡 2分
这是一张有能力推动亡语卡组的优质卡牌，不过亡语卡组目前需要的可能不仅仅是这种只能带一张的橙卡，而是某种更强的稳定性。如果亡语贼能够确立，安卡自然会顺理成章的成为卡组核心。但若非如此，安卡大概就只能是板凳坐穿了。至于机克，还记得我们刚才是怎么说那些能够配合不稳定元素的单卡来着?
劫掠集市 4分
凭借盗贼目前的能力，完全可以迅速完成任务，而这个任务的奖励又简直是无所不能。在第5,6回合就能摸出一把自带免疫的永久炽炎战斧，这简直爆炸。你也可以把它理解为是另一版本的污染者玛法里奥的英雄技能。它既能够用来杀伤对方随从，帮助争夺场面，赚取卡差;而且还能拿来畅快打脸，并且依靠免疫规避过多的伤害。剽窃贼大可直接把劫掠集市加入构筑，因为她可以快速完成任务，并且瞬间抢回节奏。
职业总评分
奥丹姆排名：第四位
综合实力排名：第二位
盗贼的职业卡历来都是两种极端，要么就是强度爆表，要么就是杂耍黑科技。奥丹姆版本也并不例外，不过最大的问题在于，那部分强力的新卡究竟能有多强力。我们觉得劫掠集市绝对是实实在在的强卡，而且在聪明的伪装的帮助下，它可能会成为能够最快完成的任务，而且其奖励的作用可能还被普遍低估了。
然而盗贼并不见得非要借助任务的力量。她目前已经是一个十分全面的职业，拥有大量强力卡牌。对于她那些已有的形态来说，只要稍加一些补强就能继续保持竞争力。不要忘记，盗贼在整个暗影崛起版本都没有能用的一费随从，而如今她却已经收获了最强的一费随从之一，法老御猫。尽管我们认为奥丹姆版本应该不会出现什么全新的盗贼卡组，不过盗贼毕竟向来神出鬼没，难以预测。也许有些中立卡牌能够为我们带来意想不到的惊喜?
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