炉石传说萨满奥丹姆奇兵新卡怎么样 萨满奥丹姆奇兵新卡属性解析

大家都知道炉石传说新的扩展包奥丹姆奇兵已经上线了，那么在游戏中萨满奥丹姆奇兵新卡怎么样?强度如何呢？相信很多小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
萨满奥丹姆奇兵新卡属性解析
评分标准
单卡评分将主要依据各新卡的潜力，来为它们打出1-4分。具体的评分标准如下：
4分：足以定义环境的强者，或者说实力超群，极有可能成为天梯常客。长求总：它太OP啦!
3分：强力卡牌，有望进入构筑。长求总：是张好卡!
2分：实力平平，也许只有少量构筑才会携带。长求总：还算能用。
1分：似乎不大可能进入有竞争力的卡组。长求总：这家伙完全不行。
至于那些有实力的中立卡牌，我们也会特别说明它更适合哪些职业。
在每个职业版块的最后，我们都将对该职业的前景作出一番综述，并且给出以下两种排名：
奥丹姆排名：基于该职业在新版本所获得的职业卡，以及能够提供助力的中立卡牌的强度排名。
综合实力排名：基于该职业在下版本中全部可使用卡牌的整体强度排名。
普通
图腾潮涌 2分
这张卡也太强了吧...呃，我这说的是狂野。在标准环境中，如果未来图腾体系能够获得进一步加强的话，这张卡也可能会变得很强。而就目前来说，这张卡恐怕还需要先韬光养晦，静待时机。
沙暴元素 4分
除非有特别的构筑限制，否则所有萨满卡组都会想带上它。打脸萨可以带，鱼人萨可以带，任务萨也可以带。总之，只要你想玩萨满，那么这个2费2/2身材，战吼奥爆的随从就绝对不容错过。这根本就是复刻版的大漩涡传送门嘛。
怪盗图腾 3分
这张卡可以对比怪盗布缆鼠。虽然0/2的身材并不理想，而且也不能帮助完成任务，但如果对手置之不理，每回合产生一个跟班也是相当可怕的。而且，跟班总是多多益善，你甚至会想带上所有的跟班生成卡。比如在讨论下一张卡牌时你就会看到这样的情况。
稀有
武装胡蜂 4分
升级版军七。它能够为你带来一个完美的4费回合，不必多说，无脑塞满就好。战吼，3点伤害，还有3/3的身材，这简直就是为任务萨量身订造的。
魔古血肉塑造者 2分
可不要小看它的减费作用。只要场上有4个随从，这张卡就已经不亏，而且它还可以用来配合突变，这样想来似乎颇具潜力。这张卡虽然未必能在奥丹姆版本出人头地，但只要假以时日，它一定可以找到适合自己发挥的卡组。
地震术 2分
这张卡其实不坏，能够清除一些带有亡语或者复生特效的恼人场面。但它的费用还是高了一些，而且7点伤害并不足以杀死巨人。如果下个版本还能有控制萨的话，那么地震术可能也会获得出场机会。当然，我是说如果控制萨能够存在的话。
史诗
鱼人之灾祸 3分
这张卡似乎就是专门拿来对付巨人的。鱼人的平均身材是2/2，因此把它作为一张单解，对比妖术和变羊其实也都不亏。不过与呱和咩不同的是，鱼人之灾祸的用途更为广泛，它不仅能用来克制法师和机械卡组，而且还可以用来强化自己的一堆杂毛。当然它不适合用来应对对手的杂毛铺场，万一变出个领军，说不定就会当场去世。但在其它多数情况下，鱼人灾祸还是非常好用。总之，这卡很不错，能够针对环境中的许多热门卡组。
分裂战斧 2分
类似于图腾潮涌，我们觉得这卡并不坏，假如图腾体系能够获得更多的补强，它也应该会有发光发热的那一天。只不过，这一天恐怕并不属于奥丹姆。
传说
维西纳 3分
完美契合打脸萨体系，能够与流电爆裂和雷云元素产生梦幻般的配合。只要打脸萨仍然健在，维西纳也很容易获得出场机会。它为打脸萨提供了额外的终结手段，并且可以对控制卡组产生很大的压力。倘若对手没有及时清理掉雷云元素，便有可能在下一轮付出惨痛的代价。而在与快攻的战斗之中，维西纳也能够提供额外的返场能力。
腐化水源 4分
假如你还不知道我们是怎么为一个任务评分的话，那就应该来看看这张卡，它简直堪称是一个理想任务的模板。首先，想要完成这个任务，你只需要打几个战吼随从，这本来就是萨满所擅长的事情。萨满本来就拥有游戏中最强的战吼随从，而且还有沙德沃克这个终极大杀器。因此在这个环节，你几乎不用付出任何构筑代价。而一旦任务完成，这个新的英雄技能可以让我们卡组中每个战吼随从变得更加可怖。你可以把它理解为是一个永久存在的鲨鱼之灵，只是你每次都需要花费一半的费用来激活它。这还有什么可说的?赶紧合合合。
职业总评分
奥丹姆排名：第二位
综合实力排名：第五位
在奥丹姆版本，萨满又获得了一系列强力的职业卡牌。有了这么多的新卡助力，他完全有能力更进一步，成为天梯中的领跑者之一。这固然不易，但“综合排名第5”似乎并不能完全说明问题。因为在我们看来，天梯中前5大职业的实力会非常接近。
就目前的情况来看，我们觉得腐化水源非常不错。你不仅可以选择一些低费的随从来填补曲线，而且在任务完成后，还能利用这些随从产生额外的功效，其衍生出的价值有望与战士一较高下。萨满在暗影崛起版本已经收获了许多能够适用于任务萨或者打脸萨的重要卡牌，并且也因此成为了奇迹法的最大克星之一。现在唯一的问题就是，我们并不确定控制萨能够走出多远。总之，萨满正在迎头赶上，并且即将成为天梯中最强力的竞争者之一。
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