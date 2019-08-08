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炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡好用吗 术士奥丹姆奇兵新卡属性分析

2019-08-06 09:57:12来源：91单机游戏编辑：沐兮

术士奥丹姆奇兵是炉石传说新上线的，相信不少玩家都很好奇在游戏中术士奥丹姆奇兵新卡怎么样?好不好用呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

术士奥丹姆奇兵新卡属性分析

评分标准

单卡评分将主要依据各新卡的潜力，来为它们打出1-4分。具体的评分标准如下：

4分：足以定义环境的强者，或者说实力超群，极有可能成为天梯常客。长求总：它太OP啦!

3分：强力卡牌，有望进入构筑。长求总：是张好卡!

2分：实力平平，也许只有少量构筑才会携带。长求总：还算能用。

1分：似乎不大可能进入有竞争力的卡组。长求总：这家伙完全不行。

至于那些有实力的中立卡牌，我们也会特别说明它更适合哪些职业。

在每个职业版块的最后，我们都将对该职业的前景作出一番综述，并且给出以下两种排名：

奥丹姆排名：基于该职业在新版本所获得的职业卡，以及能够提供助力的中立卡牌的强度排名。

综合实力排名：基于该职业在下版本中全部可使用卡牌的整体强度排名。

普通

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

邪恶交易 2分

马马虎虎。虽然这张卡是跟班生成卡中最弱的一张，但也许还是能够获得出场机会。毕竟由于怪盗征募官的存在，术士可能会选择满编一切跟班生成卡。总之，还算能用吧。

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

尼斐塞特鞭笞者 3分

3费雪人就是香。这张卡不仅能够成为怪盗征募官的左膀右臂，还可以配合染病的兀鹫(如果你打算带它的话)。对比深渊领主，这张卡强的简直不是一点半点。首先，超模随从能够早一轮拍下就已经是巨大优势;其次，它的负面效果还有可能会转化为正面收益。

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

怪盗征募官 4分

来看看什么叫教科书级别的假卡。这张卡的强度似乎已经无需赘言。按照不同的理解方式，你可以把它看成是3费7/7，或者4费8/8。跟班本来就已经很不错，而对术士来说它们更是尤为强大。这张卡比起曾经的投火无面者要强多了，真是太OP了。

稀有

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

火焰之灾祸 4分

又一张难以置信的强卡。控制卡组甚至可以考虑带上拉法姆的阴谋或者恶魔法阵来与之配合。这张卡居然只要1费，因此一套连招打下去，节奏杠杠的。唯一可能制约这张卡表现的因素，便是控制术有可能还是难以抬头，而且这也很有可能发生。即便强如亵渎，也是等了一个版本才能够大放异彩。而火焰之灾祸的强度也绝对是和亵渎一个级别的。

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

过期货物专卖商 2分

这张卡的设计非常有趣，一眼看上去就可以联想到它的两种用途。首先是复制巨人，对此手牌术肯定会很感兴趣;其次便是配合护魂者来产生无限资源。但问题是，这两种用途都太过缓慢了，所以恐怕都不会有实用价值。但无论如何，这张卡还是具备一些潜能的。

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

小鬼油膏 1分

这是什么鬼?虽然比刺杀低一费，但负面效果简直突破天际。显然我们在抽牌时更希望能抽到自己需要的优质卡牌，而不是一个毫无用处的小鬼。

史诗

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

染病的兀鹫 2分

如果不是因为有尼斐塞特鞭笞者，这张卡也很难引起我们的兴趣。但如果把这两张卡放在一起，就有可能打出一套理想的3-4费节奏。如果对手不能及时移除兀鹫，它就可以不停的滚雪球。当然，最理想的情况是不必花费额外的水晶，就能触发它的效果。这张卡也许会催生出不携带飞毯的降速版动物园。

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

裂隙屠夫 2分

如果术士有某种更可靠的治疗手段的话，也许这张卡的评分就不会只有这么一点了。可惜，现实就是如此无情，术士并没有额外的血量可供挥霍。不过讲真，这张卡在狂野里也会很强，毕竟可以拿来配合熔核巨人和铁钩掠夺者。然而在标准环境，它能产生的节奏固然强大，却未必能够找到合适自己的卡组。

传说

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

黑暗法老塔卡恒 2分

我们对这张卡的强度深表怀疑，因为动物园生成跟班的能力有限，因此也许并不值得带上这张橙卡。而且更重要的是，有限的几个跟班还要拿去喂给怪盗征募官。所以塔卡恒恐怕真的很难找到工作。

炉石传说术士奥丹姆奇兵新卡评价

最最伟大的考古学 1分

新版本最最弱鸡的任务，教科书级别的反面教材。完成速度之慢令人发指;唯一能够切实有效加速任务完成的方法，便是配合情势反转来打造一套特定的构筑;就算如此，等到我们好不容易完成了任务，整个牌库也已经抽空了大半;最后，奖励的英雄技能还不一定能够对场面产生什么帮助。这一切实在是糟透了。

职业总评分

奥丹姆排名：第六位

综合实力排名：第八位

看呐，一颗超新星已经出现在了术士的新卡之中，那便是怪盗征募官!这张卡极其不科学，它的出现，意味着动物园的功力即将提升到一个崭新的位面!不过老实说，就算是这样，我们还是不确定动物园在奥丹姆版本能不能混的下去，因为其他职业也收获了许多强力的新卡。而且相比之下，别人家的新卡大多具有更强的适用性，不像术士家的新卡，大多只能作用于某一个特定的卡组思路。

让我们再重复一下，火焰之灾祸也非常强大。但是即便如此，我们依然不看好任何的慢速术士套路。就像是在冰封王座时期，亵渎无法仅凭自己的力量支撑成一套慢速术士。历史已经告诉了我们，慢速术士需要强大的治疗能力才能够生存。然而新版本的任务不仅没能提供任何治疗，甚至还鼓励我们多按几次生命分流，这真是莫大的讽刺。

于是几乎可以预见，术士在奥丹姆版本即将面临的又会是“动物园或者滚蛋”的抉择。当然，动物园本身应该还不至于滚蛋，但只要战士依旧主宰着天梯环境，动物园就很难跻身最强卡组的行列。放心，在奥丹姆的大地上，从来就没有什么奇迹。

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