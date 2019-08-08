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炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡厉害吗 战士奥丹姆奇兵新卡强度详解

2019-08-06 09:55:35来源：91单机游戏编辑：沐兮

炉石传说新的扩展包奥丹姆奇兵已经上线了，但是很多玩家都不知道战士奥丹姆奇兵新卡怎么样?哪个厉害？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

战士奥丹姆奇兵新卡强度详解

评分标准

单卡评分将主要依据各新卡的潜力，来为它们打出1-4分。具体的评分标准如下：

4分：足以定义环境的强者，或者说实力超群，极有可能成为天梯常客。长求总：它太OP啦!

3分：强力卡牌，有望进入构筑。长求总：是张好卡!

2分：实力平平，也许只有少量构筑才会携带。长求总：还算能用。

1分：似乎不大可能进入有竞争力的卡组。长求总：这家伙完全不行。

至于那些有实力的中立卡牌，我们也会特别说明它更适合哪些职业。

在每个职业版块的最后，我们都将对该职业的前景作出一番综述，并且给出以下两种排名：

奥丹姆排名：基于该职业在新版本所获得的职业卡，以及能够提供助力的中立卡牌的强度排名。

综合实力排名：基于该职业在下版本中全部可使用卡牌的整体强度排名。

普通

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

惊恐的仆人 3分

非常优质的单卡，可能会被纳入许多战士卡组之中，以填补2费曲线上的空白。这差不多就是一个新版的石丘防御者。而且它还有很大几率发现战士的职业嘲讽卡(也包括它自己在内)。如果你想充分利用发挥陵墓守望者和硕铠鼠的作用的话，那么这张卡你也绝对不能错过。

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

焦躁的木乃伊 3分

优质的突袭随从，既可以对单个随从造成6点伤害，也可以对两个目标各自造成3点伤害。这样的灵活性足以让它与民兵指挥官，城镇公告员和奇利亚斯一起，成为突袭大礼包的一员。几乎所有的战士都可以带上这么一包，这意味着焦躁的木乃伊也许将会成为战士的又一张核心单卡。

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

重甲暴徒 1分

又慢又弱。战士叠甲的手段很多，根本没必要舍近求远带上这玩意。

稀有

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

投入战斗 2分

理论上来说会很适合嘲讽战，但这意味着你需要带上足够多的嘲讽随从，而这些随从的质量却也会良莠不齐。由于这张卡的适用面过窄，因此我们对它也没抱多大期望。

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

愤怒之灾祸 2分

不错的群体移除手段。如果你觉得乱斗和对撞器还不够用的话，就可以考虑带上它。但这张卡不仅费用较高，还必须要有其他手段配合(比如旋风斩和战路)才能生效。我们通常会希望把战路留在其它时机来使用，但如果说为了配合而强行携带旋风斩，好像又有点不上算。估计最多也就只能带上一张吧。

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

陵墓守望者 3分

要不是带有高贵的机械属性，我们对这张卡的兴趣也会大打折扣。不过既然是机械，那就意味着这个大号的萨隆苦囚有机会在防战的卡组中大放异彩。配合砰砰博士的突袭效果，它能瞬间产生爆炸般的节奏。而且不像投入战斗，陵墓守望者并不要求你在构筑中塞满嘲讽随从。

史诗

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

电缆长枪 2分

这张卡要是给到其他职业该有多好...跟班对战士来说价值不大，因为战士并不那么依赖于铺场，而且产生额外资源的能力也并不重要，毕竟战士自身就拥有顶级的资源生成能力。最后，战士也没有什么其它能够与跟班配合的卡牌。

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

血誓雇佣兵 3分

这张卡也许能够催生出一套快攻向的受伤战，配合战士既有的受伤体系，比如怒火中烧和狂暴。怒火中烧+血誓雇佣兵的组合技在3费时就可打出，其产生的额外场面足以让每个对手感到头疼。这简直就是一个3费的无面操控者，还白送一个3/3的站场白板。即便复制效果有触发前提，但它的强度还是非常可观。这张卡之所以不能拿到4分，主要是因为目前快攻战士的表现不佳，远远不及慢速战士的缘故。

传说

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

硕铠鼠 3分

如果嘲讽战能够重现江湖的话，硕铠鼠也无疑将成为这一卡组的绝对核心。听起来不够好?那换个思路，我们只是把它加入一套普通的防战，利用它来强化陵墓守望者和奇利亚斯，然后在变身砰砰博士之后拍下一对强化过的突袭陵墓守望者，如何?别忘了还有惊恐的仆人，它的加入能够使这样的组合技变得更加稳定。

炉石传说战士奥丹姆奇兵新卡评价

侵入系统 1分

辛辛苦苦做完了任务，此时差不多我们也能够变身砰砰博士了，请问你会选哪一个?侵入系统的强度完全无法与砰砰博士比拟，而且它还有苛刻的构筑要求，我们也许不得不带上许多原本并不想使用的卡牌。至少在明年四月之前，这张卡应该是很难获得出场机会了。

职业总评分

奥丹姆排名：第五位

综合实力排名：第一位

在一阵阴险的笑声之中，砰砰博士又一次把对手的场面解的的干干净净;对手刚拍下一个大个随从，你只轻轻一挥，就用刚刚通过发现获得的欧米茄毁灭者让它灰飞烟灭;对手拍下灯神，寄希望于许愿来扭转困境，却发现自己的牌库因为被塞满了炸弹而不符合宇宙要求。战士此番又收获了许多强力的新卡，它们之中有些能够补强现有的形态，有些能够催生出全新的形态。当然，你的心中始终如明镜般敞亮：只要有那个男人在，战士的霸权就将长盛不衰...

虽然法师获得了许多的关注，但一个新卡组能否在环境中生存，最终还是要征得砰砰博士的同意。战士如今就是炉石传说中的消耗战之王。如果你无法对砰砰博士造成足够的威胁，那么等着你的就只有被环境淘汰的命运。

8月6日，你准备好向那个男人发起挑战了吗?

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