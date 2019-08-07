炉石传说中立奥丹姆奇兵新卡好用吗 中立奥丹姆奇兵新卡属性一览

2019-08-06 09:52:20 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问炉石传说中立奥丹姆奇兵新卡怎么样?新卡好用吗？相信不少小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

中立奥丹姆奇兵新卡属性一览

评分标准

单卡评分将主要依据各新卡的潜力，来为它们打出1-4分。具体的评分标准如下：

4分：足以定义环境的强者，或者说实力超群，极有可能成为天梯常客。长求总：它太OP啦!

3分：强力卡牌，有望进入构筑。长求总：是张好卡!

2分：实力平平，也许只有少量构筑才会携带。长求总：还算能用。

1分：似乎不大可能进入有竞争力的卡组。长求总：这家伙完全不行。

至于那些有实力的中立卡牌，我们也会特别说明它更适合哪些职业。

普通

陶罐商人 1分

不买。

欢快的同伴 2分(适合职业：牧师，术士)

也许会被用在类似动物园的卡组之中，用以强化场面。

鱼人木乃伊 3分(适合职业：德鲁伊，骑士，牧师，萨满，术士)

快攻标配，标准环境中最强的一费随从之一。

受伤的托维尔人 2分(适合职业：牧师)

非常适合牧师的低费随从，还可以拿来配合接引冥神和卑劣的回收者。

海蛇蛋 2分(适合职业：牧师，盗贼，术士)

比蜘蛛蛋略差，但还是十分强大。任何有破蛋能力的职业都可以考虑。

鱼人投手 2分(适合职业：骑士，萨满)

不错的2费随从，适合鱼人体系。除了芬利之外，它是2费鱼人之中身材最好的。

狗头人沙漠步兵 1分

比未削弱的麻风侏儒弱上一些。

神殿狂战士 1分

最弱的复生随从之一。

昆虫收藏家 1分

强度大概进不了构筑。

邪犬 1分

具有重大战略意义的针对性卡牌，可以在变身加拉克萨斯之前拍下，骗出对手的牺牲契约。

夺烛木乃伊 1分

又一张强度堪忧的复生随从。骑士真的要靠这种玩意来完成任务吗?

金甲虫 1分

作用跟过去的宝石甲虫差不多。

沙漠野兔 2分(适合职业：猎人)

简直就是为任务猎量身订造，虽然任务猎多半会带它，但这并不表示这个卡组本身能够获得成功。

白骨怨灵 2分(适合职业：骑士，牧师，术士)

总算有了一个能打的复生随从，而且它也可以算是一个不错的中立嘲讽随从。它的强度不及某些老前辈，比如淤泥喷射者和焦油爬行者，但对于许多卡组来说依然是一个不错的选择。

废土刺客 2分(适合职业：各种打脸卡组)

乍看之下会觉得这牌很弱，但其实这张卡的赖场能力极强，就算不能攻击两次，一次攻击也是肯定有保障的，因为复生之后依然会处于潜行状态。这就意味着，除非吃到AOE，否则它就可以打出足足8点伤害。这样的效用特别适合于那些一心打脸的卡组。我们对这张卡非常看好，当然你也别尽信就是了...

方阵指挥官 1分

去吧，霹雳猫!

无面潜伏者 2分(适合职业：战士)

也许很适合成为手牌buff的目标，因此契合嘲讽战的思路。但就算如此，还是没有多强。

废土巨蝎 1分

5个魔尘。

深坑鳄鱼 1分

每个扩展包中都能见到的竞技场神卡。

阿努比萨斯战争使者 1分

配合安卡，你身中的亡语随从将全部变成4/4的身材。这能让你的对手回想起地下洞穴的恐怖，迫使其投降认输。

活化纪念碑 1分

额，奇迹法的又一次的加强。

稀有

尼斐塞特仪祭师 2分(适合职业：牧师)

又一个优质的低费随从，也许能够进入牧师构筑。

流沙元素 2分(适合职业：???)

很有趣，战吼也很强，只不过...我们想不出来有什么卡组适合带它。

慷慨的木乃伊 1分

最弱复生随从，没有之一。这个负面效果可能会导致你直接输掉对局。如果你通过某种随机生成的机制获得了它，请果断无视，除非你的对手手中没有卡牌。

招虫的地精 2分 (适合职业：战士)

如果有嘲讽战这种东西，那么这张卡也许就进入构筑。除此之外，应该就不会获得太多机会。

中暑的匪徒 1分

请你去魔尘堆里睡个够。

魔法幻象 2分(适合职业：法师，术士)

这张卡的设计让我们眼前一亮。她的特效新颖别致，你可以把它理解为是一个大号嘲讽随从，或者是一个弱化版的冰霜新星。我们并不确定这张卡能否获得出场机会，因为它适合的会是一种非常特别的极度被动型策略。你需要用魔法幻象来护脸，却又无所谓被它污染牌库。类似于冰霜新星，这张卡也可以拿来配合末日预言者。总之，这张卡非常特别，所以目前我们还不能把话完全说死。

卡塔图防御者 2分(适合职业：骑士，牧师，术士)

由于复生关键字和治疗效果，因此也许能获得出场机会，不过并不会很常见。

被缚的魔像 1分

凑数卡。

奋进的冒险者 3分(适合职业：所有带任务的卡组)

对任务卡组而言，这张卡的效果足以抵消起手手牌减1的劣势。如果能够触发过牌，那么奋进的冒险者就是最强的2费随从。我们甚至不关心第二个冒险者能不能抽到牌，只要第一个冒险者能够抽到重要的组件，帮助我们更快完成任务就好。

史诗

狐人恶棍 2分(适合职业：盗贼，萨满)

这卡不坏，任务萨可以考虑携带，作为一个3费随从，能在完成任务后提供大量的额外资源。盗贼或许也会对它有兴趣的。

捣蛋鬼 2分 (适合职业：盗贼)

很有趣的单卡，能够被盗贼拿来作为剽窃组件，不过也并没有好到哪里去。你可以把它看成是一个迷你版的托瓦格尔，强迫你的对手摸一张自己绝对不想摸到的卡牌。因此也许会具有一些组合技的潜质。

历史爱好者 1分

失去了机械身份的白板蜘蛛坦克是不会有出场机会的。

裹尸匠 1分

这张卡的设计非常有趣，适用于那些携带随从不多的卡组，这样才能确保发现到正确的随从。问题是，发现出来的卡牌居然不是塞到手里的，这实在是有些不能忍。这张卡会让我们联想到狂热铸魂者，但却又比后者弱上许多。

机械法医 2分

某些极速快攻卡组也许会考虑带它，不想一片欢声笑语之中，对手竟拍下了奇利亚斯。

沙漠方尖碑 1分

终于，在休闲模式尝试了数个小时之后，你终于成功了!你在场上同时控制了3个方尖碑!它们总计造成了15点伤害!结果下一轮你的对手就把它们全部解掉，然后把你锤爆。

显眼的诱饵 1分

明显是张烂卡，你不会被它骗了吧?

魔古信徒 2分(适合职业：盗贼)

我们愿意相信，就算不是今天，总有一天也终将实现...莱的效果足以一锤定音，因此这张卡也值得我们尝试。

矮人考古学家 1分

太慢，太不稳定。

传说

希亚玛特 3分(适合职业：萨满，宇宙卡组)

这张卡很强，但是其强度不及奇利亚斯，也不会像后者一样泛用。作为一个灵活的7费随从，而且可以选择突袭，希亚玛特应该能够进入各种宇宙卡组的构筑之中。它或许也能适合萨满卡组，因为可以提供任务进度，而且战吼能够被沙德沃克复制。其他的卡组也许最终还是会忍痛放弃希亚玛特，把它换成更加契合卡组思路的低费卡牌。

法奥瑞斯国王 2分(适合职业：法师，萨满)

很容易联想到巨龙召唤者奥兰纳。它的启动速度比奥兰纳更快，因为并不需要你打出手中的法术。所以对于控制萨或者控制法来说或许是一个值得考虑的选择。口袋银河，耶比托，沙德沃克纷纷发来贺电，表示期待与法奥瑞斯展开更深入的业务合作。

噢，这家伙是10费，奇迹法终于被削弱啦!

月亮巨人守护者 1分

怎么又是10费...当我们刚刚什么都没说。

了不起的杰弗里斯 4分(适合职业：德鲁伊，猎人，法师，骑士，或者其他职业?)

理论上是一张完美的卡牌，也可能会成为奥丹姆版本的最强单卡。它可以是一波节奏，可以是过牌，可以是解场，可以是大个威胁，可以是斩杀，可以是任何你想要的效果。甚至非探险家职业也可以尝试一下宇宙体系，特别是那些实用卡牌较多，而且有能力实现多次许愿的职业。

八爪巨怪 2分(适合职业：盗贼，打脸卡组)

8张牌可不是个小数目。理论上来说，你可以在8费时准时拍下这个大章鱼，来为你的卡组提供续航能力。但问题是，这张卡的效果太慢，首先它有可能会卡手，而且就算能够打出，也有可能吃到沉默，冰冻，变形...让你亏的血本无归。也许可以配合盗贼的新橙卡来使用，但我们对此也并没有特别看好。