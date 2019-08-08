dnf天帷巨兽宠物技能是什么 dnf天帷巨兽宠物属性如何

2019-08-05 18:47:45 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf将要上线的空域之怒海霸主礼包，其中包括了DNF天帷巨兽宠物自选礼盒，那么这个自选的宠物怎么样呢?下面来和小编一起看看吧。

dnf天帷巨兽宠物怎么样

宠物自选礼盒中包括了，纯粹之天帷巨兽、粉晴之天帷巨兽、碧空之天帷巨兽这三种，开启礼盒之后任意选择一个获

下面就是分别的DNF天帷巨兽宠物外观和属性展示：

纯粹之天帷巨兽(黑色)：使用之后可以使主人结束所有的状态异常，力量+30，智力+30，体力+30，精神+30.物理暴击率+5%，魔法暴击率+5%。

粉晴之天帷巨兽(粉色)

碧空之天帷巨兽(蓝色)

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