dnf无限猫头鹰如何获得 dnf无限猫头鹰获得地址

2019-08-05 18:46:56 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf在将要更新的版本中为玩家带了不少福利，其中就有一个可以获得无限猫头鹰，这个道具在游戏中用处还是很大的，下面来和小编一起看看无限猫头鹰怎么获得吧。

dnf无限猫头鹰怎么获得

dnf新的礼包，空域之怒海霸主礼包当中可以使用18个怒海霸主金币兑换到一个无限猫头鹰礼盒，开启之后就能得到无限猫头鹰一个，一个账号得一个。

开启礼盒之后可以获得无限猫头鹰，使用后可以召唤出能搬来城镇金库的猫头鹰，可以在城镇和地下城使用，在赛丽亚房间或者仓库开启状态下失效。(可永久使用)，这边小编提醒大家需要注意的是无法同时持有开启该礼盒获得的无限猫头鹰与商场出售的无限猫头鹰。

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