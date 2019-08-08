云顶之弈恶魔护卫流阵容如何搭配 云顶之弈恶魔护卫流阵容搭配分享

在云顶之弈最近版本中，恶魔流可谓是目前的热门阵容，下面小编为大家推荐一套以恶魔为核心延伸的玩法，下面来和小编一起看看吧。
云顶之弈恶魔护卫流怎么玩
这套阵容的核心英雄便是维鲁斯和剑魔，剑魔的AOE伤害配合维鲁斯可以瞬间将敌方打残，6恶魔的羁绊效果可以让对面的技能根本释放不出来，配合护卫羁绊提供的40点护甲以及布隆和日女的前排和控制效果。
可以让剑魔和维鲁斯更好的输出。维鲁斯推荐出装羊刀，无尽和电刀，剑魔推荐出装科技枪，绿叉，狂徒。前期可以用蜘蛛，维鲁斯和布隆过度，中期看到恶魔就买，后期在刷出日女，慢慢提升阵容质量，这套7人口的阵容非常适合现在快节奏的版本，中期便可直接成型，成型后的输出能力已经坦度都是非常给力的。
以上就是小编为大家带来的云顶之弈恶魔护卫流阵容搭配攻略最新相关资讯。
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