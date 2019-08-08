云顶之弈沉默熊阵容如何搭配 云顶之弈沉默熊阵容搭配介绍

2019-08-05 18:45:32 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的沉默熊阵容要怎么进行搭配呢?沉默熊要怎么玩呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于沉默熊的阵容搭配玩法分享啦!

云顶之弈沉默熊怎么玩

套路简介：缴械沉默四极地拉面熊摆脱脸黑手慢拿不到攻速装备 合成路线平滑 (缴械和沉默，与极地buff一样可以通过拉面穿染)

棋子方面：前期先拿两游侠两狂野过度前期，然后转两极地辅助也行，两斗士保命也行，后期拿护卫保护，给足够的坦度，不要过多的刷新，打得过就存钱。

装备方面：拉面熊装沉默和缴械，负极斗篷，锁子甲，女神之泪这些都很容易可以拿到，攻速装备给豹女。

站位方面：由于拉面熊不是主c也没有火炮攻速去装备，所以放在前排尽早打出沉默缴械冰冻的效果，护卫要尽量包起来。

总结：四极地和缴械还有沉默给拉面加持，脸再黑也能打出一个效果，对面法师我有沉默，对面游侠我有缴械，实在不行还有冰冻。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈中沉默熊阵容的搭配玩法介绍啦!