云顶之弈虚空刺客该怎么玩 虚空刺客新手技巧分享

2019-08-05 18:44:09 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈虚空刺客怎么玩?想必很多朋友都还不是很清楚吧，所以呢小编今天给大家带来的就是云顶之弈虚空刺客玩法技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。

虚空刺客玩法技巧分享

阵容简介

虚空羁绊可以降低对手50%的护甲;6刺客羁绊能提供300%的暴击伤害;刀刀烈火，一刀一个小朋友。这个阵容力求在8人口就将所有对手屠戮殆尽。

阵容构成：科加斯、雷克塞、伊芙琳、派克、阿卡丽、卡特琳娜、卡兹克、雷恩加尔

生效羁绊：刺客*6，虚空*3，斗士*2

核心装备：火炮、神秘之刃、悠米、朔极之矛、莫雷洛秘典

强度评级： A

成形难度：★★★☆☆

开局

核心英雄

刺客流核心英雄之一，单体强度一般，但容易三星。

构成虚空羁绊的重要英雄，但不宜追求三星。

前期代替阿卡丽位置的打工刺客，强度偏低，一星不宜上场。

拥有非常强力控制的刺客，可追三星。

有机会打C位的刺客英雄，但一星不宜上场。

性价比低，凑够刺客羁绊的挂件，一星不宜上场。

性价比低，凑够刺客羁绊的挂件，一星不宜上场。

过度英雄

打工三雄，遇到就抓，二星就上。前期质量极高，谁用谁知道。

野性三雄，能触发野性羁绊，还能配合挖掘机触发斗士羁绊。豹女作为前期最强单卡之一，升级到二星收益很高。

可以与螳螂、挖掘机在前期触发虚空羁绊，性价比极高，二星比上场。

运营战术

提升等级：感觉到阵容强度太低时，提升等级远比刷新英雄划算。

英雄购买：多买不搜，不吃利息。在板凳上保留优质的一星棋子，追求二星。卡特琳、狮子狗、派克、伊芙琳这四个英雄在没有对子，板凳和金币紧张时可以不拿或卖掉。

选秀策略：好装备>可升星的英雄>核心英雄

重点

刺客英雄的低等级就能抽到，但能到二星的英雄才是上场首选

挂件英雄难到二星果断卖掉，不要又卡格子又卡经济