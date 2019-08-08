骑马与砍杀2霸主好玩吗 骑马与砍杀2霸主详细介绍

2019-08-05 17:50:18 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

骑马与砍杀2霸主是什么游戏?现在就和小编一起看下吧。

《骑马与砍杀2霸主》是一款具有动作RPG+策略元素的游戏，是《骑马与砍杀》的正统续作，给玩家带来独特的中世纪战争体验，新作中还加入了许多新的特色，开发商为taleworlds，目前尚未发售。

游戏作为《骑马与砍杀》的延续，会将中世纪的战争场景还原给玩家，提供这个广阔的平台让玩家奋力拼杀。据悉新作的时间轴在战团之前，是战团的前传。另外还会有许多新元素的加入，画面更出色，场面更震撼，可玩性更强，人物行动更加自然。