塞尔达传说荒野之息妖精滋补水怎么做 料理妖精水制作技巧详解

2019-08-05 16:45:31 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《塞尔达传说：荒野之息》中，妖精滋补水是可以回复7心血量的料理，原料基本只有妖精。但是还是有很多玩家不知道怎么做，那么下面就为大家带来了妖精滋补水派制作方法。

PS：所有菜品的做法都不是唯一的，欢迎用其他相近的食材尝试.

妖精滋补水制作方法

煮小妖精Fairy...

如果再加矿石 怪物部位 青蛙蜥蜴等 有加成

煮了后不能复活

以上就是塞尔达传说荒野之息妖精滋补水制作方法介绍了，希望能让玩家了解游戏里料理妖精滋补水怎么做，更多游戏攻略敬请关注91单机网。