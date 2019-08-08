塞尔达传说荒野之息奶油蔬菜汤怎么做 料理蔬菜汤制作配方一览

2019-08-05 16:44:10 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《塞尔达传说：荒野之息》中，奶油蔬菜汤是可以回满血量外加3颗额外黄心效果的料理，原料基本有牛奶和蔬菜等，但是很多玩家不知道怎么制作，下面小编就为大家带来了水果派制作方法。

PS：所有菜品的做法都不是唯一的，欢迎用其他相近的食材尝试.

奶油蔬菜汤制作方法

小萝卜 Hearty Radish

牛奶 Fresh Milk

盐 Rock Salt

以上就是塞尔达传说荒野之息奶油蔬菜汤制作方法介绍了，希望能让玩家了解游戏里料理蔬菜汤怎么做，更多游戏攻略敬请关注91单机网。