塞尔达传说荒野之息水果派怎么做 料理水果派制作技巧详解指南

2019-08-05 16:42:50 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《塞尔达传说：荒野之息》中，水果派是可以恢复林克4红心血量的料理，制作方法很多样，但基本有水果和蔗糖之类，但是有很多玩家不知道怎么制作，下面小编就为大家带来了水果派制作方法。

PS：所有菜品的做法都不是唯一的，欢迎用其他相近的食材尝试.

水果派制作方法

黄油 Goat Butter

蔗糖 Cane Sugar

小麦 Tabantha Wheat

莲子 Fleet-Lotus Seed

火龙果 Voltfruit

以上就是塞尔达传说荒野之息水果派怎么做介绍了，希望能让玩家了解游戏里料理水果的制作方法，更多游戏攻略敬请关注91单机网。