塞尔达传说荒野之息西班牙海鲜饭怎么做 西班牙海鲜饭制作技巧详解

2019-08-05 16:41:26 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《塞尔达传说：荒野之息》中，西班牙海鲜饭是可以恢复林克至少10点红心血量的料理，基本食材是水稻和鱼海鲜之类，但是很多玩家不知道怎么制作，那么下面小编就为大家带来了西班牙海鲜饭制作方法。

PS：所有菜品的做法都不是唯一的，欢迎用其他相近的食材尝试.

西班牙海鲜饭制作方法

水稻 Hylian Rice

黄油 Goat Butter

盐 Rock Salt

鱼 Mighty Porgy

螺 Herty Blueshell Snail

以上就是塞尔达传说荒野之息西班牙海鲜饭制作方法介绍了，希望能让玩家了解游戏里料理西班牙海鲜饭怎么做，更多游戏攻略敬请关注91单机网。