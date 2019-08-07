塞尔达传说荒野之息西班牙海鲜饭怎么做 西班牙海鲜饭制作技巧详解

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PS：所有菜品的做法都不是唯一的，欢迎用其他相近的食材尝试.
西班牙海鲜饭制作方法
水稻 Hylian Rice
黄油 Goat Butter
盐 Rock Salt
鱼 Mighty Porgy
螺 Herty Blueshell Snail
以上就是塞尔达传说荒野之息西班牙海鲜饭制作方法介绍了，希望能让玩家了解游戏里料理西班牙海鲜饭怎么做，更多游戏攻略敬请关注91单机网。
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