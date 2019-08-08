塞尔达传说荒野之息蛋挞怎么做 料理蛋挞制作配方一览

2019-08-05 16:38:37 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《塞尔达传说：荒野之息》中，蛋挞是可以恢复林克至少5点红心血量的料理，但是很多玩家都不知道具体的制作方法，下面小编就为大家带来蛋挞制作方法。

PS：所有菜品的做法都不是唯一的，欢迎用其他相近的食材尝试.

蛋挞制作方法

蛋 Bird Egg

椰子 Palm Fruit

小麦 Tabantha Wheat

蔗糖 Cane Sugar

黄油 Goat Butter

以上就是塞尔达传说荒野之息蛋挞怎么做介绍了，希望能让玩家了解游戏里料理蛋挞的具体制作方法，更多游戏攻略敬请关注91单机网。