dnf8月8日更新维护到什么时候 2019dnf8月8日更新结束时间

2019-08-05 16:18:58 来源：91单机游戏 编辑：十一

我们知道dnf下次维护更新是8月8号，许多小伙伴们比较关心DNF8月8日这次维护更新到什么时候结束。想知道的小伙伴，下面来和91小编一起看看吧。

dnf8月8日维护到几点

这周的更新应该还是例行的从凌晨开始更新，一般到早上的八九点就可以进入游戏，具体更新时间还是要根据维护的时间长短会有提前或者是推迟。

本次更新的内容有了幸运转盘有惊喜，特权第三期以及空域之怒海霸主礼包也开始上架发售了。各种活动奖励还是非常丰富的，大家要记得多多关注相关游戏资讯以免错过活动哦，本次的礼包内容也非常丰富。

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