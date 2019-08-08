lol潘森重做技能有什么改动 lol潘森重做详情介绍

2019-08-05 16:06:22 来源：91单机游戏 编辑：十一

战争之王潘森这个英雄相信大家都非常熟悉，最近有消息说潘森将要重做了，在之前潘森的前期能力十分强势，但是到了后期确有些疲软，那么这次重做改动后和之前有什么变化呢?想知道的小伙伴快来看看吧。

lol潘森重做有哪些改动

LOL重做后的潘森被动技能变为每攻击或施法五次后，潘森的下个技能会获得强化。

Q技能人物向前方投掷长枪，对命中的目标造成伤害，不像之前只是对点的伤害，并且，现在可以蓄力，蓄力越久，伤害距离越长，被动强化后的Q技能伤害更足，并减速目标。

W技能初始没变还是晕眩目标，在被动的强化后将会在跳过去之后连续攻击3下，每下伤害递减。

E技能机制有点类似剑姬的W，在格挡前方所有伤害的同时施展反击，最后一下造成额外伤害，在被动增强后，技能持续时间将变得更长。

R技能，现在拥有更好的移动范围，更能直接刷新被动~

LOL重做后的潘森技能得到新一轮BUFF，总得来说让这个英雄在后期可以更好的输出伤害，提高英雄出场率。

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