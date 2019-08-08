全面战争三国兵种阵型如何解锁 全面战争三国兵种阵型解锁方法介绍

2019-08-05 15:16:50 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国游戏中的战役阵型，不同的兵种都能够拍出类似或者相关的阵型，这个具体是怎么解锁的呢?这里带来相关的探讨，应该大家都有些陌生，本文，希望能够帮助到大家。

兵种自带的各种阵型，如圆阵、方阵，也需要条件才能使用，似乎和队伍的军师有关，缺又没有明确的说明或者说某个技能明说解锁什么阵型。这里带来相关的科普，希望能够帮助到大家!

相关回答：

阵型的话是英雄的随从，有些随从可以解锁圆阵，盾墙这样的技能，不一定是军师类英雄，我一个档里的刘备开局之后就出现了两个这样的随从。