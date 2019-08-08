火焰纹章风花雪月英雄武器战技效果怎么样 全英雄武器战技效果分享

2019-08-05 14:51:40 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

英雄武器是火焰纹章风花雪月中不少玩家都很想要的，但是很多玩家都不知道在游戏中英雄武器战技效果怎么样？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

《火焰纹章风花雪月》中的英雄武器有些自带战技，并且效果也是十分出众的。

说一说有带战技的武器战技效果，严格来说除了主角的天帝之剑外，这些武器都不是「专武」。

武器熟练有到就能用，只是有些是有特定的纹章的话回血效果会加强，或是有特定纹章才能解锁该武器的战技。

剑

雷霆

威力13、命中70、必杀10、距离1、重量7、等级需求E、耐久30

勇者效果、可习得战技雷迅、需要卡戎的纹章

威力+6、命中+30、必杀+30、射程1、耐久-3，对重装及龙特效。

战技除了卡多莉奴外，还有莉丝缇亚其实也能用(只是不太合适)

嗜血剑

威力13、命中80、必杀0、距离1、重量7、等级需求E、耐久20

伤害根据魔力决定、可习得战技Beast Fang、需要野兽的纹章。

刚好玛丽安奴魔力成长远高于力、等于绑定这把了。

威力+10、必杀+30、射程1、耐久-3，对骑马及龙特效。

战技只有玛莉安奴能用，必杀+30很吸引人。

天帝之剑

威力7、命中90、必杀0、距离1~?、重量9、等级需求E、耐久20

主角专属、可习得战技破天

威力+7 命中+10 必杀+10 射程1~2 耐久-3 威力随魔力增加，对龙特效。

所以主角的魔力是有作用的XD，破天的额外增伤是看魔力值。

主角专属、可习得战技升天。

难怪破天在FEH可继承不是专属技，原来还有上位的堕天和升天。

一样的东西，威力从+7变+10，不过升天的必杀有变+20堕天没有。

枪

破灭之枪

威力22、命中65、必杀20、距离1、重量9、等级需求E、耐久20

可习得战技破灭天空、需要戈迪耶的纹章

好烂，威力超高但命中超不安定。

威力+13、命中+10、必杀+10、射程1、耐久-3，对飞行及龙特效。

战技只有希尔凡能用，威力绝大命中还反而增加。

阿瑞德巴

威力19、命中75、必杀10、距离1、重量9、等级需求E、耐久20

可习得战技暴虐、需要布雷达德的纹章

威力+15、命中+20、射程1、耐久-3，对所有敌人特效

战技只有帝弥托利能用，对所有敌人都特效说真的蛮扯的，威力又高，无疑是全游戏最强的攻击。

卢恩

威力17、命中90、必杀10、距离1、重量9、等级需求E、耐久20

可习得战技Fire Quake、需要达夫尼尔的纹章。

英谷莉特专武确认。

威力+8、必杀+20、射程1、耐久-3、回避+10，威力随速增加，对龙特效。

战技只有英古莉特能用，刚好她本身高速。

斧

魔弹射手

威力23、命中65、必杀10、距离1、重量11、等级需求E、耐久20

可习得战技Apocalyptic Flame、需要哥纳利尔的纹章

威力+15、命中+20、射程1、耐久-3、敌力-5一回合，对龙特效。

战技只有希尔妲能用，一样威力绝大命中不减反增。

粉碎

威力18、命中60、必杀0、距离1、重量11、等级需求E、耐久20

根据魔力决定伤害、可习得战技Dust、需要多米尼克的纹章

威力+20、射程1、耐久-3、敌守备-5一回合，对龙特效。

战技只有雅妮特能用，没加命中故不值得信赖。

Aymr

威力24、命中60、必杀20、距离1、重量11、等级需求E、耐久20

可习得战技Raging Storm 、需要赛罗司的纹章

威力+14、命中+10、射程1、耐久-3，攻击地面上的敌人时能再行动一次，对龙特效。

战技只有艾黛尔贾特能用，就是有条件的疾风迅雷。

弓

菲尔诺特

威力18、命中75、必杀20、距离2~3、重量9、等级需求E、耐久20。

可习得战技Falling Star、需要里刚的纹章。

威力+10、命中+30、必杀+10、射程2~3、耐久-3，攻击后下一次被攻击能完全回避，对龙特效。

战技只有库罗德能用，虽然威力不出彩，但内建隔壁棚机器人大战的必闪。

扣除主角跟卡多莉奴外，各学级人数比例=黑鹫1：青狮子4：金鹿3(+1)，黑鹭好可怜