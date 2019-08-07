cf生化伪装者属性如何 cf生化伪装者属性详情介绍

cf新上线的一个角色生化伪装者到底怎么样呢?有些小伙伴还不是很清楚，下面小编就给大家带来了关于生化伪装者的相关属性介绍啦!
cf生化伪装者属性怎么样
相信诸位玩家从她的名字就可以看出来，她是一位“伪装”成生化感染者的角色，跟“疯狂宝贝”有很高的相似之处!
但比起“疯狂宝贝”，这款“生化感染者”却有着更高的颜值，口戴口罩，头戴“护士帽”，衣服也穿得很奇怪，神秘感十足，但却不失质感!
而手臂之处更是有着如同“闪电链”一般的纹身，辨识度非常之高。同时属性也非常强悍，不管是弹跳速度还是移速，感觉都要比同类的角色强上太多!相信如果你在游戏中使用了它，绝对会成为全场的焦点!
装备疯狂生化道具后,强化弹跳力和技能持续时间。
以上就是小编为大家带来的关于cf生化伪装者属性介绍啦!
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