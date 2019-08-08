云顶之弈盖伦物法反伤流怎么搭配 盖伦物法反伤流阵容玩法攻略详解

2019-08-05 10:34:12 来源：91单机游戏 编辑：十一

想必不少小伙伴都想知道云顶之弈中的盖伦物法反伤流要怎么打呢?它的阵容又要怎么进行搭配最好呢?下面来和91小编一起看看盖伦物法反伤流阵容搭配以及玩法攻略吧!

云顶之弈盖伦物法反伤流怎么打

在5级之前，把钱刷干净，追金色传说德玛或诺手，接下来便是拿利息攒钱。在6级之前，钱刷干净后追梦金色传说，之后，要是星级能升就升，不能升也没关系，在后期的时候，主要是要将日女和乌鸦拿到，凑到7人口就可以了。

阵容推荐：4骑士2护卫2帝国

在该阵容中，诺手的出装是狂徒反甲+龙牙，而盖伦的出装是狂徒反甲+龙牙，要是玩家还有条件的话，可以讲离子火花也给盖伦带上。

法师阵容基本上都是带龙牙的，而且不用卖血装备就可以成型，在前期可以很快就组成骑士阵容，若是有遇到日女、布隆，可以先将其拿到，要是有卡特的话，就拿卡特，并将其加入阵容，等到了后期将乌鸦换上就可以了，等到了后期，若是日女和布隆在一起，则可以将反甲给最肉的英雄，并将其放在日女和布隆前面的交叉点。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈盖伦物法反伤流打法攻略分享啦!