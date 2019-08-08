云顶之弈布隆六骑阵容怎么搭配 反伤布隆六骑减伤套路详解

2019-08-05 10:17:42 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈是最近非常火爆的自走棋模式玩法，相信不少小伙伴都很好奇布隆六骑阵容怎么搭配厉害？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

很多玩家喜欢使用高输出的阵容进行游戏，在战斗是力求秒杀对方，但是如果选择使用反伤套路，再加上减伤效果来应对，可能高输出就不再吃香了。

阵容搭配

六骑士伤害减免加上双护卫护甲加成再加上布隆的技能减免，基本没人能打动布隆。

主要棋子

布隆

费用：2

健康：750/1350/2700

法力：50

护甲：75

减少伤害：70%/ 80%/ 90%

持续时间：4

推荐装备

骑士之誓(金铲铲+锁子甲)前期选秀第一手选择，没有骑士羁绊加成的布隆根本肉不起来。

反甲(锁子甲+锁子甲)必出的装备，主要的快乐来源。

龙牙(斗篷+斗篷)

狂徒(腰带+腰带)这两件装备看情况出。

打法思路

前期

开局拿锁子甲或者金铲铲，没人跟你抢这件装备，前三轮一定要卖血，但是不要卖的太严重，只顾着卖血，PK一个棋子都打不死，那就太亏了。第二轮选秀完就要追连胜了，尽量上二星棋子保持连胜，推荐双骑士3贵族，打不过也不至于掉血太多。

中期

攒钱攒到五级开始D换阵容，4骑士加一个打工射手，如果有德莱文就换，中期拿一手德莱文就非常舒服，不怕暴毙了。 再攒钱攒到可以升6，这个时候需要看你布隆的装备，如果你布隆两件套成型了(骑士之誓+反甲)，你就可以偶尔D一下了，先D出双护卫就上双护卫，D出骑士就上骑士，6级最好的情况是4骑2护卫2帝国。

后期

如果可以凑成6骑士了，钱攒到能上7级就可以上了，这个时候一般是5骑2护卫帝国，可以先把护卫下了，上6骑士，6骑士加成的布隆是没人能打动的(前提是装备全了)连胜吃利息，攒到可以升8了，就立马到8上双护卫，这时阵容成型，钱就开始D提升阵容强度，这个时候就可以一边吃瓜一边看布隆是怎么反弹死对手的了。

5级的D很重要，D出的阵容强度就决定你是否能撑到最后，如果想提前快乐，需要两个条件，一是布隆必须要有骑士之誓和反甲，二是必须要有6骑士羁绊，不然布隆是很脆的，快乐不起来。