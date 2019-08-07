火焰纹章风花雪月一周目角色怎么养成好 困难难度一周目角色养成教学

2019-08-05 10:15:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问火焰纹章风花雪月一周目角色怎么养成好？相信不少小伙伴都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《火焰纹章风花雪月》在一周目下需要注意很多细节，到了二周目，因为可以继承一些内容，所以在第一次游玩的时候就需要打好基础。

仅限一周目困难模式(普通模式有无限自由关，二周目资源多到溢出不需要精打细算)。

1、物理职业无脑转土匪，有条件就转，没条件创造条件也要转。鬼神一击多好用谁用谁知道。

2、法系职业无脑转术师，魔神一击同上。

3、多吃饭少喝茶，尤其不要浪费行动力喝茶。一个简单的对比：一次吃饭可以加三个人的支援、两个人的共4次好感(有活动的情况下)、两个人的满干劲、200指导经验;而一次喝茶才最多加一个人的6次好感和两个魅力。想挖人用礼物堆，行动力前期很重要，把指导等级尽早搞上去很重要。

4、解锁礼物商人后，所有限量供应的鱼饵和礼物每次全买。

5、鱼饵攒着，等大量繁殖期再全部用完，一次可钓30--120指导经验，绝大部分是50---80指导经验。攒到第二个繁殖期基本上可以攒160左右鱼饵，可以钓10000以上指导经验。

6、每节的散步日注意用失物和礼物和吃饭把全部人的干劲尽量补满，尤其是你想这个月重点培养的人物。送礼网上有资料，一次失物或者一次送对的礼物加两个好感和50干劲。

7、大部分没回合限制的章节或出击任务或外传别急着结束，主角和重甲一人带一个要练职业熟练度的副官，找合适的地方卸掉武器勾引几个物理职业来砍，前期一关可以练两个，后期可以练三个。

8、在职业熟练度溢出的情况下，重要角色多练几个职业，你会发现人人无双就是这么轻松，而且还有成倍的养成的喜悦。

9、少部分最高级职业不要急着转，成长率很废的，具体参考网上资料，尤其是舞娘和弓骑，确实出于战术需要或者只是“有爱”的情况下再转。

10、不要买钢制武器，注意培养的情况完全可以不买武器靠捡联网垃圾就够了，铁武器打天下，如有需求直接买银武器或者用获得的钢武器锻造银武器，这代的钢制武器非常差。

11、中期开始就可以看情况给队员们补指挥经验，高级骑士团的加成还是很可观的，武器级别不紧张的情况下，最好常挂一个指挥自动练着。

12、只有过关需求的上面这些可以不要看，本作的困难难度只相当于以前的普通难度，只过关不需要考虑这些有的没的，稍微有点经验无脑莽都可以轻松通关。