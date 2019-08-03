微信新功能以表情搜表情怎么玩 微信新功能以表情搜表情使用介绍

2019-08-03 12:43:08 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

微信新功能以表情搜表情怎么用?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来新功能以表情搜表情用法介绍，接着往下看吧。

微信新功能以表情搜表情怎么用?

这个新功能是微信最新版的增加的功能，名叫“以表情搜表情”。

这个功能顾名思义，就用你收藏的表情去搜索类似表情，搜出来当时就能用，可以说是非常方便了。

具体搜索方法

用户通过“微信——发现——搜一搜——表情”就可以用一个表情搜索出更多类似的表情包，便于用户发现一整套或一系列的表情元素。

此外，微信的好物圈搜索功能也进行了升级，“朋友推荐”被单独列入了“物品圈”;另外还突出了“种草”推荐，还可直接搜索“圈子”。

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