lol云顶之弈怎么玩游侠骑士电刀流 游侠骑士电刀流阵容搭配以及玩法详解

2019-08-03 12:34:29 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多小伙伴都在问lol云顶之弈游侠骑士电刀流怎么玩?阵容怎么搭配？相信不少小伙伴都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

游侠骑士电刀流是一个以电刀为核心装备，挂件羁绊不是极地而是贵族和骑士的阵容。

云顶之弈游侠骑士电刀流玩法攻略

阵容构成：

4游侠4骑士2暗影2极地3贵族(8人口)

英雄分别为：薇恩、韦鲁斯、寒冰、千珏、铁男、盖伦、猪妹、天使。

薇恩、韦鲁斯、寒冰、千珏可以组成4游侠羁绊，千珏、铁男可以组成双暗影羁绊，铁男、盖伦、猪妹、天使可以组成4骑士羁绊，薇恩、盖伦、天使可以构成3贵族，这套阵容是最新搭配的游侠套路，在极地游侠变得越来越难后，这套电刀为核心的骑士游侠套路进入了大家的视野。

阵容羁绊解读：

4游侠：每过3秒，游侠有65%几率使得他们的攻速翻倍，持续3秒。

羁绊解读：4位游侠英雄都是拥有极高输出的存在，而此次我们的核心三电刀韦鲁斯将会在游侠Buff的加成下打出巨额的输出。

4骑士：4个-骑士格挡来自普攻的40点伤害。

羁绊解读：4骑士阵容对于目前较为强势的众多AD阵容来说是一个较好的对抗羁绊，在盾法削弱后就很少有大量的法师出现在大家的视野中，骑士羁绊是比较适合目前版本的羁绊。

装备推荐：

我们的核心装备是电刀，特别是韦鲁斯，电刀越多越好，所以在拿装备时就无脑拿攻速与水滴，这样可以大幅提升阵容的输出，而寒冰可以给到一定青龙刀，增加控制能力。